Il gatto Archie dimostra di avere più motivazione di molte persone, mentre alcuni ancora cercano la spinta per iscriversi in palestra. Archie si muove con energia e determinazione, senza esitazioni, mentre altri si trovano ancora fermi, in attesa di trovare la motivazione. La scena mette in evidenza come alcuni animali si impegnino più di noi in attività quotidiane.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Mentre c’è chi cerca ancora la motivazione per iscriversi in palestra, c’è chi ha già bruciato i tempi (e le calorie). Si chiama Archie, ha 3 anni ed è un gatto di New York diventato una star globale. Il motivo? La sua incredibile determinazione nel correre su un tapis roulant. Ma dietro quello che sembra solo l’ennesimo contenuto virale, si nasconde una lezione di resilienza che ha commosso milioni di utenti. Tutto è iniziato quasi per gioco quando Mariah, la sua proprietaria di 27 anni, ha condiviso su TikTok (@mariah.sola) la routine del suo felino. «Mi ha fatto ridere – sembrava così concentrato, come se avesse un posto importante dove andare», ha raccontato la ragazza alla rivista People. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che pigrizia: il gatto Archie ha più motivazione di noi!

