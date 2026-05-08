bari tre pony e un asino camminano in strada tra le auto

A Bari, lungo la statale 16, tre pony e un asino sono stati visti camminare tra le auto, causando rallentamenti e frenate improvvise da parte dei veicoli in transito. Gli animali si trovavano in carreggiata, rallentando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti presenti sulla strada. La presenza degli animali ha attirato l'attenzione di chi percorreva la strada in quel momento.

Tre pony e un asino camminano in strada tra le auto sulla statale 16 a Bari. Gli animali in carreggiata hanno rallentato il traffico e costretto gli automobilisti a frenare improvvisamente. Gli equini sono probabilmente scappati da qualche terreno o campagna circostante.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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