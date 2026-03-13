La pasticceria Pintauro 1785 riapre al pubblico | tutte le novità

La pasticceria Pintauro 1785 riapre al pubblico il 26 marzo al civico 275 di via Toledo. È conosciuta come il luogo di origine della sfogliatella e da oltre due secoli è considerata un punto di riferimento della tradizione gastronomica napoletana. L’apertura ufficiale avverrà prima alle istituzioni e, il giorno successivo, anche ai clienti.

Francesco Bernardo: " Il nostro obiettivo è ridare alla città un'eccellenza storica, tutelandone l'anima artigianale e proiettandola nel presente" Pasticceria Pintauro 1785 riapre il 26 marzo al civico 275 di via Toledo. Lo storico tempio della sfogliatella che, da oltre due secoli, rappresenta un presidio identitario della cultura gastronomica partenopea verrà inaugurato prima alle istituzioni e poi venerdì 27 marzo anche al pubblico. Pintauro resterà aperto con orario continuato dal lunedì a domenica, dalle 9.00 alle 21.00. La riapertura, promossa dall'imprenditore napoletano Francesco Bernardo, insieme al socio Davide Piterà, nasce da un...