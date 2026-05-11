Pontecagnano Faiano avviata rimozione definitiva rifiuti su tir abbandonato

A Pontecagnano Faiano è stata avviata la rimozione definitiva di rifiuti su un tir abbandonato, dopo aver completato tutte le verifiche e le procedure burocratiche previste. Le operazioni sono state avviate con l’obiettivo di ripulire l’area interessata e procedere alla messa in sicurezza del sito. Il procedimento si è reso necessario per eliminare il carico di rifiuti accumulati nel tempo e prevenire eventuali rischi ambientali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le necessarie verifiche e l’iter burocratico che è stato necessario fare con verifiche, passaggi obbligati e convocazioni in prefettura, oggi finalmente si arriva alla rimozione definitiva del camion di rifiuti abbandonato in un’area nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. La presenza del camion aveva avuto grande risalto mediatico ma era stato anche al centro di una serie di notizie false. A differenza di chi aveva fatto sembrare la presenza del camion frutto della noncuranza di chi avrebbe dovuto controllare e lavorare per lo smaltimento, l’amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano ed in particolare il consigliere comunale Beniamino Castelluccio hanno tracciato tutto l’iter che sta consentendo di rimuovere il carico di rifiuti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pontecagnano Faiano, avviata rimozione definitiva rifiuti su tir abbandonato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pontecagnano Faiano, iniziata rimozione tir con bomba ecologicaTempo di lettura: < 1 minutoEra già stata programmata, prima del clamore suscitato dal video diffuso ieri, la rimozione del carico di rifiuti... "Il tempo delle tabacchine": a Pontecagnano Faiano la mostra su lavoro ed emancipazioneDomenica 8 marzo, alle ore 11:00, presso l'Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, si terrà l'inaugurazione della mostra "Il Tempo delle...