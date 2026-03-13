Pontecagnano Faiano iniziata rimozione tir con bomba ecologica

A Pontecagnano Faiano è iniziata la rimozione di un tir che contiene una bomba ecologica, un intervento già programmato prima che un video attirasse l’attenzione sulla questione. La squadra di tecnici ha avviato le operazioni di smaltimento con l’obiettivo di rimuovere in sicurezza il veicolo e il materiale inquinante presente al suo interno. L’intervento prosegue senza particolari intoppi.

Era già stata programmata, prima del clamore suscitato dal video diffuso ieri, la rimozione del carico di rifiuti abbandonato nel comune di Pontecagnano Faiano, al centro da cinque mesi di un'inchiesta Che deve fare luce sulle presunte responsabilità relative alla presenza del Tir carico di rifiuti. Era stato proprio il Comune di Pontecagnano e precisamente il consigliere con delega all'ambiente Beniamino Castelluccio a chiedere di fare luce sulla presenza del rimorchio. E l'assessore questa mattina Ha assistito alla presenza anche dello stesso andamento della regione Campagna Claudia Pecoraro alla operazione di rimozione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pontecagnano Faiano, iniziata rimozione tir con bomba ecologica