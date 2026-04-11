Tevere 10 sacchi di rifiuti raccolti | la plastica rappresenta quasi la metà dei rifiuti censiti

La 36esima edizione di "Spiagge e Fondali Puliti", la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata alla pulizia dei rifiuti abbandonati, ha toccato anche le sponde del Tevere a Perugia. Un'edizione speciale, quella di quest'anno, che ha visto i volontari del circolo Legambiente Perugia e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sicilia, Plemmirio ripulito dopo la tempesta: volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti tra vetro e plastica.Un’iniziativa di pulizia ambientale al Faro di Capo Murro di Porco, nel cuore dell’area marina protetta del Plemmirio, ha visto la raccolta di circa...

Saronno, i risultati delle Giornate del Verde Pulito: raccolti 160 sacchi di rifiutiÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...