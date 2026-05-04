Il Sassuolo ha battuto il Milan 2-0 in una partita valida per il campionato di Serie A, con un gol di Domenico Berardi e uno di Armand Laurienté. La sconfitta rappresenta un altro passo falso per il club rossonero, che ora si trova in una posizione difficile in classifica. La squadra di Allegri continua a mostrare difficoltà sul campo, mentre il Sassuolo ottiene una vittoria importante.

Nel giorno della festa dell'Inter per il suo 21esimo Scudetto, il Milan crolla sul campo del Sassuolo complicando maledettamente i piani per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha portato a casa una sola vittoria e un solo gol (Verona-Milan 0-1, rete di Adrien Rabiot) nelle ultime cinque partite: i numeri inchiodano il tecnico e i giocatori alle proprie responsabilità. Con la sconfitta dello scorso 15 marzo in casa della Lazio, una volta evidentemente svanito il sogno di poter vincere il titolo, il Milan di Allegri è evaporato. Forse dando per scontato l'accesso in Champions, i rossoneri sono svaniti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vince il Sassuolo, sprofonda il Milan: ora Allegri ha paura davvero. Champions in bilico

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