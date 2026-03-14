Il molino di Arce ha annunciato una collaborazione con Ivo, noto ristorante nel quartiere Trastevere di Roma, per proporre farine specificamente studiate per la pizza romana. La partnership mira a valorizzare la ricetta tradizionale della pizza sottile e croccante, utilizzando farine che migliorano leggerezza e fragranza dell’impasto. La collaborazione si concentra sulla produzione e distribuzione di farine dedicate alla pizza romana.

Il molino di Arce rafforza il legame con la tradizione della pizza romana, valorizzando la celebre tonda sottile e croccante con farine studiate per esaltarne leggerezza e fragranza. Nel grande racconto della pizza italiana, fatto di farine, mani sapienti e fuochi ardenti, il nome di Molino Polselli continua a occupare un posto di rilievo. Da sempre legata alla tradizione partenopea della pizza, l’azienda ciociara ha costruito negli anni un rapporto profondo con il mondo dei maestri pizzaioli napoletani. Ma la cultura della farina, quando è autentica, non conosce confini regionali: così lo sguardo di Polselli si è rivolto con crescente attenzione anche verso un’altra grande scuola italiana, quella della pizza romana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Polselli guarda a Roma: la farina della tradizione incontra Ivo a Trastevere

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