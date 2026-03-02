Quando la farina diventa racconto | il 2026 di Polselli tra tradizione e ricerca

A gennaio, nel quartiere fieristico di Rimini, lo spazio Polselli si è trasformato in un punto di incontro tra tecniche, farine e tradizioni, attirando professionisti e operatori del settore da vari paesi. Durante l'evento, sono state presentate nuove ricette e si sono svolti workshop dedicati alla produzione e alla qualità della farina. L'iniziativa ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di aziende del settore alimentare.

Ad attraversare il 2026 di Polselli vi sono fiere, laboratori, viaggi e incontri internazionali: un universo di cultura della farina, costruito con pazienza artigiana e visione industriale, capace di trasformare ogni presenza pubblica in un racconto sensoriale e ogni impasto in un gesto di pensiero. Non è stato un inizio d’anno qualunque, perché già a gennaio la storica casa molitoria di Arce si è presentata al SIGEP World 2026 non come semplice azienda espositrice, ma come autentica ambasciatrice di un sapere antico reso contemporaneo dalla ricerca. Una costellazione di interpreti che ha dimostrato come la pizza non sia un monolite gastronomico ma un lessico plurale, dove Napoli e Roma non competono bensì dialogano, riconoscendosi nella medesima grammatica di tecnica, storia e sensibilità. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Quando la farina diventa racconto: il 2026 di Polselli tra tradizione e ricerca Polselli al SIGEP World 2026: quando la farina diventa racconto, tra Napoli e RomaC’è una relazione profonda, forte come un impasto realizzato con sapienza, che unisce Arce a Rimini, la cultura artigiana del Centro Italia al... SIGEP World 2026: la farina Polselli come geografia culturale tra Napoli e RomaQui Polselli, storica casa molitoria, conferma la propria presenza alla 47ª edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 nel... Una raccolta di contenuti su Polselli. Polselli racconta la farina: tra sapori antichi e orizzonti internazionaliNel grande racconto dell’arte bianca, il 2026 si sta rivelando per Polselli un anno di viaggio, visione e magistero tecnico, quasi una stagione sinfonica in ... napolivillage.com A Katerini il laboratorio internazionale delle farine firmato PolselliTra le rotte più affascinanti dell’arte bianca contemporanea si inserisce l’ultima iniziativa internazionale del Molino Polselli di Arce, che ha scelto la ... 2anews.it