Basket femminile la Polisportiva Galli in semifinale playoff | sfida a Matelica

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei playoff di Serie A2 femminile di basket, dopo aver vinto la serie dei quarti contro Ragusa con un punteggio di 2-1. La squadra si appresta ora a sfidare Matelica, in una fase che determina l'accesso alla finale. La semifinale si gioca a Matelica, mentre le gare di andata e ritorno si svolgeranno nelle prossime settimane.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Dopo aver superato il turno dei quarti di finale contro Ragusa con una serie combattuta conclusa sul 2-1, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara ad affrontare la semifinale dei playoff di Serie A2 femminile. Sabato 25 aprile andrà in scena Gara 1 contro Thunder Basket Matelica, formazione marchigiana che ha chiuso la stagione regolare al primo posto del Girone B e che arriva alla sfida dopo aver eliminato la Virtus Cagliari in una serie anch’essa decisa a Gara 3. La squadra di Matelica è guidata da Alberto Matassini, tecnico ben noto nell’ambiente valdarnese, avendo condotto e allenato il roster di San Giovanni Valdarno nella storica promozione e nel successivo percorso in Serie A1 tra il 2021 e il 2023.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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