Polichetti Udc denuncia il caos al Ruggi di Salerno | Mancano barelle e sedie

Un rappresentante politico dell’Unione di Centro ha segnalato problemi al pronto soccorso di un ospedale di Salerno, evidenziando la mancanza di barelle e sedie. Le segnalazioni si aggiungono a numerose testimonianze che descrivono difficoltà organizzative e strutturali nel reparto. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, mentre l’ospedale continua a riscontrare criticità nella gestione delle risposte ai flussi di pazienti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Le continue segnalazioni provenienti dal pronto soccorso dell’ospedale di Salerno riaccendono l’attenzione sulle difficoltà strutturali e organizzative della sanità territoriale. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno denunciato episodi che evidenzierebbero una grave carenza di barelle e sedie per i pazienti in attesa di cure, con conseguenze pesanti sull’assistenza e sulla sicurezza all’interno del presidio ospedaliero. Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che chiede chiarimenti immediati e provvedimenti urgenti. “Riceviamo racconti che, se confermati, sarebbero semplicemente inaccettabili per un Paese civile – dichiara Polichetti –.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polichetti (Udc) denuncia il caos al Ruggi di Salerno: “Mancano barelle e sedie” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Polichetti (Udc): “Stop incarichi a Coscioni all’Azienda “Ruggi” di Salerno” Tempo di lettura: 2 minuti La sospensione immediata da tutti gli incarichi per il cardiochirurgo Enrico Coscioni è la richiesta avanzata da Mario... Nomine all’ospedale Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati”Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste... Argomenti più discussi: Caos in sala operatoria all'ospedale Ruggi, Polichetti (Udc): Quadro allarmante; Polichetti (Udc) denuncia il caos al Ruggi di Salerno: Mancano barelle e sedie; Liste d'attesa interminabili al Ruggi, Polichetti (Udc): Il sistema va cambiato. Zambrano replica a De Luca; Rapina e aggressione a Salerno, un arresto. Denunciata la vittima per porto di coltello.