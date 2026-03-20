Polichetti Udc | Stop incarichi a Coscioni all’Azienda Ruggi di Salerno

Il consigliere dell’Udc ha chiesto la sospensione immediata di tutti gli incarichi per il cardiochirurgo presso l’Azienda “Ruggi” di Salerno. La richiesta arriva in seguito a una decisione presa dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La vicenda riguarda l’intera posizione professionale del medico coinvolto e la sua presenza all’interno dell’ospedale. La questione è ora al centro dell’attenzione pubblica e amministrativa.

Tempo di lettura: 2 minuti La sospensione immediata da tutti gli incarichi per il cardiochirurgo Enrico Coscioni è la richiesta avanzata da Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto Sanità dell’Udc, alla luce dell’avvio del processo presso il Tribunale di Salerno sulla vicenda della morte di Umberto Maddolo. « Alla luce dei fatti emersi e dell’apertura del procedimento giudiziario – dichiara Polichetti – ritengo doveroso che il “Ruggi” di Salerno proceda alla sospensione del dottor Coscioni da tutti gli incarichi attualmente ricoperti. Non si tratta di una condanna anticipata, ma di una misura necessaria per tutelare l’immagine e la credibilità dell’istituzione sanitaria». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polichetti (Udc): “Stop incarichi a Coscioni all’Azienda “Ruggi” di Salerno” Articoli correlati Caso Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Opportuno valutare la permanenza in carica di Coscioni dopo il rinvio a giudizio”«Non entriamo e non vogliamo entrare nel merito delle responsabilità penali, che saranno accertate esclusivamente nelle sedi competenti – dichiara... Verdoliva si dimette dal “Ruggi”, Polichetti (Udc): “L’Azienda ospedaliera-universitaria di Salerno merita una guida autorevole e competente”Tempo di lettura: 2 minuti La decisione della direzione generale regionale Tutela della Salute della Campania di accogliere con effetto immediato le... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polichetti Udc Stop incarichi a... Bimbo trapiantato con cuore bruciato a Napoli: monito di PolichettiVicinanza alla famiglia e basta strumentalizzazioni. Servono verità e giustizia Bimbo trapiantato a Napoli, il monito di Polichetti (Udc Nazionale): Vicinanza alla famiglia e basta ... msn.com Ruggi, appello di Polichetti: «Serve una guida autorevole»Dopo l'addio di Verdoliva parla il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc Salerno. La decisione della direzione generale regionale Tutela della Salute della Campania di accogliere con ... msn.com