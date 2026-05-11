Polemiche post Parma-Roma | rigore su Rensch l’analisi del contatto

Dopo la partita tra Parma e Roma, si è acceso un dibattito sul rigore assegnato su Rensch. L’episodio ha suscitato diverse opinioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, in particolare riguardo alla posizione e al contatto tra i giocatori. La partita si è disputata allo Stadio Ennio Tardini, dove il Parma ha mostrato carattere e determinazione, mentre la Roma, nonostante un primo tempo sottotono, è riuscita a rimontare e ottenere la vittoria.

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Allo Stadio Ennio Tardini, contro un Parma battagliero più che mai, Roma disattenta ma caparbia sciupa un primo tempo di assoluto controllo, ma riesce a recuperare e ribaltare il risultato proprio quando i sogni Champions sembravano ormai svanire. Accanto alla follia di partite del genere, in Italia, è difficile che non ci sia spazio per polemiche arbitrali, che anche in questo caso non sono mancate. Il caso più eclatante e decisivo riguarda ovviamente il contatto fra Rensch e Britschgi che ha permesso a Malen di regalare i tre punti ai giallorossi dal dischetto. Il contatto e l’interpretazione di Chiffi. Minuto 96, Dybala crossa disperatamente verso il secondo palo, trovando l’inserimento di Rensch, che cade a terra dopo una sbracciata con Britschgi.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Polemiche post Parma-Roma: contatto Rensch-Britschgi, era rigore?Allo Stadio Ennio Tardini, contro un Parma battagliero più che mai, Roma disattenta ma caparbia sciupa un primo tempo di assoluto controllo, ma... Leggi anche: Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma-Roma Argomenti più discussi: Dybala resta alla Roma? Paulo 'preoccupato' su futuro dopo Parma-Roma; Parma-Roma 2-3, le pagelle: Dybala incanta, Malen punisce (7,5). Rensch eroe per caso (8), Gasp azzecca i cambi (6,5); Braccio Mancini su gol Rensch, fallo di Britschgi e rigore: caos nel finale di Parma-Roma; Serie A, Parma – Roma: pronostico e probabili formazioni. ? Carlos #Cuesta, in conferenza stampa post #ParmaRoma, si è dichiarato rammaricato dal risultato della partita. Secondo il tecnico non esistono polemiche anche se, sempre secondo il mister, c'è un fallo che sposta la dinamica della partita. #ASRoma x.com Parma-Roma, polemiche per il rigore di Malen. Cuesta: Meritiamo rispettoE' stata una partita da cardiopalma quella andata in scena domenica sera al Tardini tra Parma e Roma e finita 3-2 per i giallorossi. Decisivo il rigore ... lapresse.it