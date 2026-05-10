Braccio Mancini su gol Rensch fallo di Britschgi e rigore | caos nel finale di Parma-Roma

Da webmagazine24.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e Roma, il finale è stato caratterizzato da momenti di confusione e contestazioni. Un gol è stato assegnato dopo un intervento che ha coinvolto un giocatore della Roma, mentre un altro episodio ha portato alla concessione di un calcio di rigore a favore del Parma a causa di un fallo commesso da un difensore ospite. La partita si è conclusa con diverse proteste da parte delle due squadre per le decisioni arbitrali prese negli ultimi minuti.

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(Adnkronos) – Polemiche arbitrali nel folle finale di Parma-Roma. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi hanno battuto i ducali 3-2 rimontando in pieno recupero e conquistando tre punti fondamentali per la propria corsa Champions, al termine di una sfida caratterizzata anche da tanti episodi da moviola. Dopo le proteste di Gasperini del primo tempo per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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