Braccio Mancini su gol Rensch fallo di Britschgi e rigore | caos nel finale di Parma-Roma

Nel match tra Parma e Roma, il finale è stato caratterizzato da momenti di confusione e contestazioni. Un gol è stato assegnato dopo un intervento che ha coinvolto un giocatore della Roma, mentre un altro episodio ha portato alla concessione di un calcio di rigore a favore del Parma a causa di un fallo commesso da un difensore ospite. La partita si è conclusa con diverse proteste da parte delle due squadre per le decisioni arbitrali prese negli ultimi minuti.

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