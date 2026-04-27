Calcio Eccellenza | Cenaia retrocede

Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, le squadre pisane hanno affrontato tre partite. Una di queste si è conclusa con una vittoria, mentre le altre due hanno portato a sconfitte. La gara decisiva ha determinato il risultato finale che ha portato alla retrocessione di una delle squadre della provincia. La giornata si è svolta domenica 27 aprile 2026.

Pisa 27 aprile 2026 – L’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, e due sconfitte per le compagini pisane. Parola fine per la stagione regolare di Eccellenza. La miglior pisana è stata il Fratres Perignano col suo settimo posto a quota quarantaquattro punti. San Giuliano quartultimo pronto al play-out in casa contro la Pro Livorno Sorgenti. Retrocede direttamente in Promozione con il suo ultimo posto il Cenaia: in tre stagioni dalla serie D nazionale al campionato di Promozione. Campionato vinto dalla nobile decaduta Lucchese, mentre il Viareggio è già in finale play-off per la forbice: incontrerà la vincente tra Zenith Prato e Cecina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia retrocede Notizie correlate Calcio. Eccellenza: impresa CenaiaPisa 13 aprile 2026 – La trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le... Calcio. Eccellenza: Cenaia punto a CastelnuovoPisa 2 marzo 2026 – La ventottesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana non regala nessuna soddisfazione alle squadre pisane. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dilettanti Toscana: Viareggio in finale playoff, Massese ai playout. Retrocede il Cenaia; Il nostro LIVE – Diretta del turno di Eccellenza; Calcio. Seconda: Crespina campione; Serie D: alla Pistoiese restano solo i playoff, dramma Poggibonsi – Risultati e classifiche. Calcio. Eccellenza: Cenaia retrocedePisa 27 aprile 2026 – L’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, e due sconfitte per le compagini pisane. Parola fine per la stagione regolare di Eccellenza. La migl ... lanazione.it Dilettanti Toscana: Viareggio in finale playoff, Massese ai playout. Retrocede il CenaiaTOSCANA. Parola fine per la regular season di Eccellenza e Promozione in Toscana. Nella categoria regina dei dilettanti, dove Lucchese e Rondinella avevano già festeggiato la promozione in D, le mig ... msn.com Bagnasco Calcio | Festeggia la squadra del mister presidente Nicolino, che condanna il Langa alla retrocessione - facebook.com facebook #Calcio #SerieA Festa scudetto rimandata per l'Inter. Il Torino, sotto di due reti fino al 61', chiude il match pareggiando grazie al rigore decisivo di Vlasic. I nerazzurri potranno brindare domenica prossima in caso di vittoria contro il Parma Foto Ansa x.com