Basket Divisione Regionale 1 Poggibonsi cade al supplementare Trionfa l’Asciano

Nella prima giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale Uno, due partite si sono disputate ieri sera. La partita tra Poggibonsi e l’Asciano si è conclusa con la vittoria degli ospiti al supplementare, mentre l’altra partita ha visto un risultato diverso. La giornata prosegue con altri incontri programmati per questa settimana.

Si è aperto ieri sera con due partite il programma dell’undicesima giornata di ritorno del girone B di divisione regionale uno. Sconfitta esterna al supplementare per la Paolo Nesi Poggibonsi che cade 70-68 sul parquet della Sestese. Poggibonsi parte fortissimo e nel primo quarto vola addirittura a +15 chiudendo il periodo sull’11-26. Nella seconda frazione la Sestese prova a rientrare ma il vantaggio esterno all’intervallo è sempre in doppia cifra. Nel terzo periodo i locali si rifanno sotto fino a -4 ma la Paolo Nesi ha un sussulto e rispedisce al mittente il tentativo di rimonta della Sestese portandosi all’ultimo intervallo sul +10. Con un 8-1 di parziale la squadra locale riapre la gara all’inizio dell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione Regionale 1. Poggibonsi cade al supplementare. Trionfa l’Asciano Articoli correlati Basket, in Divisione Regionale 2, spicca a Pisa DREAM-US LivornoPisa, 8 gennaio 2026 – La penultima giornata di andata, prima del nuovo anno, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, vede le... Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz da playoffBellissima vittoria per il Gaetano Scirea che, grazie a una grande rimonta, sbanca il campo degli Audace Bombers Bologna per 70-77 (parziali 29-15;... Una raccolta di contenuti su Basket Divisione Regionale Temi più discussi: Basket, Divisione Regionale 1: Sarezzo travolto in casa da Soresina; Basket Divisione Regionale 1, colpo del CUS Sassari contro Elmas - L'Unione Sarda.it; Basket divisione regionale 1. Disfatta Legends. Sconfitta a Pisa. Rossi si dimette; Divisione Regionale 1: la Gieffe Scuola Basket Asti chiude con una vittoria la stagione regolare. Basket Divisione Regionale 1. Poggibonsi cade al supplementare. Trionfa l’AscianoSi è aperto ieri sera con due partite il programma dell’undicesima giornata di ritorno del girone B di divisione ... sport.quotidiano.net Divisione Regionale 1: derby al CUS GenovaIl CUS Genova Basket di Giorgio Taverna si aggiudica il derby genovese contro l’Auxilium Genova Basket vincendo in trasferta per 58-63 in Divisione Regionale 1 al termine di una gara condotta in gran ... liguriasport.com Divisione Regionale 4: ABC Mantova - Pallacanestro Pizzighettone 67-49 Foto e tabellini https://www.basketpizzi.com/dr4/divisione-regionale-4-abc-mantova-pallacanestro-pizzighettone-67-49/ - facebook.com facebook Basket, Divisione Regionale 1: la Virtus Luino cala il tris - x.com