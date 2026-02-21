Atletica Alla ’Festa del cross’ Il Parco Alpi Apuane del patron Poli insegue il tricolore

Il Parco Alpi Apuane ha conquistato l’attenzione degli appassionati di corsa campestre, preparando la sua squadra per la “Festa del cross”. La gara, in programma domani alle 11 e trasmessa in diretta dalla Rai, rappresenta una tappa importante nei campionati italiani individuali e di società. Per la prima volta, la competizione si svolge nel suggestivo scenario del parco archeologico di Selinunte, nel Trapanese. Gli atleti si stanno preparando con impegno per superare le sfide di questa prova.

E' un Parco Alpi Apuane a caccia di un nuovo podio tricolore quello che domattina (inizio ore 11, diretta Rai) è ai nastri di partenza della " Festa del cross ", la manifestazione di livello nazionale valida per i campionati italiani individuali e di società, che per la prima volta, quest'anno si corre in Sicilia nella location del parco archeologico di Selinunte, nel trapanese. Al via ci sono oltre 1800 atleti provenienti da tutta Italia e tra questi ci sono anche i biancoverdi del Gruppo Sportivo Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli (nella foto) che proveranno a confermare nuovamente il podio tricolore che in casa biancoverde è presente ininterrottamente dal 2022 nella classifica assoluta.