La giunta regionale ha approvato un nuovo accordo per la messa in sicurezza di Giovi, destinando fondi regionali specifici per la tutela dell’incolumità pubblica. I lavori di intervento prevedono misure di sicurezza per migliorare le condizioni dell’area e ridurre i rischi per la popolazione. L’operazione si inserisce in un piano più ampio di interventi volti alla salvaguardia del territorio.

L'amministrazione toscana finanzia un grosso cantiere sul territorio aretino. 368mila euro previsti contro ogni dissesto idrogeologico locale AREZZO – La giunta regionale ha formalizzato un nuovo patto istituzionale volto alla salvaguardia dell’assetto territoriale e alla tutela della pubblica incolumità. È stato infatti varato lo schema relativo all’accordo di programma che vedrà cooperare l’amministrazione regionale toscana e il Comune di Arezzo per l’esecuzione di specifici lavori di ingegneria ambientale e difesa del suolo. L’operazione si concentrerà nella località aretina di Giovi. Il fulcro del progetto riguarderà il consolidamento e la stabilizzazione di una scarpata situata nelle immediate adiacenze di un impianto sportivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fondi regionali per la tutela dell’incolumità pubblica: via libera ai lavori di messa in sicurezza a Giovi

Via agli abbattimenti degli alberi pericolanti. Mortandello: «Interventi a tutela dell’incolumità pubblica»Da lunedì prossimo, 26 gennaio, a Montegrotto Terme arriva in centro città il programma di abbattimenti di alberi classificati come "estremamente...

Alatri, Fiura–Gaudo–Badia: dopo vent’anni arriva il via libera ai lavori di ampliamento e messa in sicurezzaDopo oltre venti anni di attesa arriva la svolta tra lo svincolo all’altezza della ex 155 e la arteria che collega popolose contrade alatrensi.

Altri aggiornamenti su Fondi regionali

Temi più discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; I fondi regionali per gli investimenti e le innovazioni nelle aree interne della Puglia; Fauna selvatica, fondi per centri recupero animali in Lombardia; Fondi regionali per recuperare Impero e Supercinema, Passaggio decisivo.

I bandi regionali più rilevanti per finanziare progetti rinnovabili e CERPer quanto riguarda i bandi regionali, il terzo bando dell’Emilia-Romagna per le Comunità Energetiche Rinnovabili 2026 prevede 2,5 milioni di euro a fondo perduto, con le domande presentabili dal 17 ... energiaoltre.it

Dalla Regione la spinta alle imprese del Lazio: «Un piano da cento milioni per ricerca e innovazione». Come richiedere i fondiArrivano cento milioni dalla Regione Lazio, distribuiti su quattro bandi per incoraggiare l'innovazione tecnologica delle imprese e favorire una maggiore competitività a ... leggo.it

Fondi post Ciclone Harry, Roccalumera resta a “quota zero”: parte della maggioranza chiede spiegazioni Saccà, Gugliotta e Garufi chiedono trasparenza sull’assenza del Comune nella prima tranche di finanziamenti regionali mentre sulla riviera jonica si sblo - facebook.com facebook

In Consiglio regionale per l’approvazione della proposta di riprogrammazione dei Fondi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027. (Fondi di Coesione Ue) x.com