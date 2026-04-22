Sicurezza stradale un milione di euro per il viadotto Suasia | al via i lavori sulla Bidentina
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza sul viadotto Suasia lungo la strada Bidentina, intervento finanziato con un milione di euro. La provincia di Forlì-Cesena continua a investire sulla sicurezza delle infrastrutture, portando avanti un piano volto a migliorare le condizioni delle strade principali. La riparazione del viadotto rientra nelle attività di manutenzione che coinvolgono diverse arterie dell’area. Le operazioni di intervento sono in corso senza che siano stati segnalati intoppi.
Prosegue senza sosta il piano di messa in sicurezza delle infrastrutture nella provincia di Forlì-Cesena. Il focus dell'amministrazione provinciale torna sulla Bidentina, arteria vitale che collega la pianura forlivese alle vette dell'Appennino, con un nuovo e significativo intervento di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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