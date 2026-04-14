A meno di tre mesi dalla scadenza del 30 giugno, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) registra un avanzamento finanziario del 49 per cento, con 60 misure ancora da completare. Openpolis ha analizzato i dati del portale Italia Domani, aggiornati al 26 febbraio 2026, confrontandoli con le decisioni di esecuzione del Consiglio europeo. La situazione evidenzia un progresso parziale rispetto agli obiettivi prefissati.

Mancano settantasette giorni. Avanzamento finanziario: 49%. Openpolis ha incrociato i dati del portale Italia Domani, aggiornati al 26 febbraio 2026, con le decisioni di esecuzione del Consiglio europeo. Il risultato è una fotografia che il governo di Giorgia Meloni non appende nei comunicati stampa: delle 60 misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza per cui il termine del 30 giugno è perentorio, quelle che coinvolgono 45.506 cantieri e 60,4 miliardi di fondi europei, la spesa effettuata si ferma alla metà. Esattamente: il 49%. Meloni ha dichiarato di recente di aver “liberato decine di miliardi di euro” e di essere “la prima nazione in Europa in avanzamento del Pnrr”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pnrr, la scadenza del 30 giugno si avvicina: 60 misure perentorie al 49% di avanzamento

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