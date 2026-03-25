Rifiuti | apparecchiature elettriche ed elettroniche nel 2025 raccolte 19405 tonnellate in Puglia Raee

Nel 2025, in Puglia sono state raccolte 19.405 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica. Rispetto all’anno precedente, si registra un aumento del 7,2%, che rappresenta una delle variazioni più significative a livello nazionale. La quantità raccolta di RAEE ha così subito un incremento rispetto al 2024, secondo i dati ufficiali.

Di seguito il comunicato: Nel 2025 la regione Puglia ha raccolto 19.405 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di provenienza domestica, registrando un incremento del 7,2% rispetto al 2024, una delle migliori variazioni positive a livello nazionale. La raccolta pro capite sale a 4,99 kgab, ma rimane inferiore al risultato medio italiano, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, che sintetizza i dati della raccolta effettuata dai Sistemi Collettivi presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento della distribuzione. Quantitativi di raccolta A trainare la crescita della raccolta in Puglia sono soprattutto i grandi bianchi (R2), che registrano un incremento del 20,5% per un totale di 5. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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