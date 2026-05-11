Pm in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere

Da dayitalianews.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’analisi della Procura di Pavia, un audio del 2017 rivela un dettaglio sull’orario in cui si pensa sia entrato l’indagato per commettere il delitto a Garlasco. Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale emergono nuove informazioni nelle indagini, che erano state riaperte e successivamente chiuse. L’audio, ascoltato nel corso delle indagini, sembra contenere elementi utili per ricostruire i fatti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’analisi della Procura di Pavia. Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale risalente al 2017 emergono nuovi elementi nelle indagini sul delitto di Garlasco, recentemente riaperte e poi chiuse dalla Procura di Pavia. Secondo gli inquirenti, il contenuto dell’audio attribuito ad Andrea Sempio potrebbe contenere riferimenti ritenuti significativi, in particolare riguardo ai movimenti dell’uomo nel giorno dell’omicidio. In particolare, la Procura sostiene che in un passaggio del suo discorso spontaneo, l’uomo sembrerebbe alludere all’orario in cui si sarebbe recato presso l’abitazione della vittima. Il contenuto dell’intercettazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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