Pm in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere

Secondo un’analisi della Procura di Pavia, un audio del 2017 rivela un dettaglio sull’orario in cui si pensa sia entrato l’indagato per commettere il delitto a Garlasco. Dalla rilettura di un’intercettazione ambientale emergono nuove informazioni nelle indagini, che erano state riaperte e successivamente chiuse. L’audio, ascoltato nel corso delle indagini, sembra contenere elementi utili per ricostruire i fatti.

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