Il pubblico ministero ha comunicato che, durante un’intercettazione, l’imprenditore Sempio avrebbe fatto riferimento all’orario in cui sarebbe entrato nell’abitazione per commettere l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle indagini, che sono ancora in corso, e riguarda una conversazione intercettata tra le parti coinvolte. La data della morte rimane al centro dell’attenzione degli inquirenti.

Garlasco (Pavia), 11 maggio 2026 – A che ora è stata uccisa Chiara Poggi, quel 13 agosto 2007? Non c’è mai stata una certezza definitiva e ora i pm rileggono un audio di uno dei numerosi soliloqui di Andrea Sempio, in cui “sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio”. https:www.ilgiorno.itpaviacronacasempio-video-intimo-chiara-poggi-o7gk3hfa L’orario dell’omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio risalenti al febbraio 2017 si legge che il 38enne afferma: "è successo qualcosa quel giorno . era sempre lì a casa . però ca**o . alle nove e mezza”. Per gli inquirenti, il riferimento temporale non sarebbe irrilevante e potrebbe collegarsi alla mattina del delitto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco, pm: “In un’intercettazione Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere Chiara Poggi”

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL #32

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