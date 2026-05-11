Delitto di Garlasco pm | In un’intercettazione Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere Chiara Poggi
Il pubblico ministero ha comunicato che, durante un’intercettazione, l’imprenditore Sempio avrebbe fatto riferimento all’orario in cui sarebbe entrato nell’abitazione per commettere l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle indagini, che sono ancora in corso, e riguarda una conversazione intercettata tra le parti coinvolte. La data della morte rimane al centro dell’attenzione degli inquirenti.
Garlasco (Pavia), 11 maggio 2026 – A che ora è stata uccisa Chiara Poggi, quel 13 agosto 2007? Non c’è mai stata una certezza definitiva e ora i pm rileggono un audio di uno dei numerosi soliloqui di Andrea Sempio, in cui “sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio”. https:www.ilgiorno.itpaviacronacasempio-video-intimo-chiara-poggi-o7gk3hfa L’orario dell’omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio risalenti al febbraio 2017 si legge che il 38enne afferma: "è successo qualcosa quel giorno . era sempre lì a casa . però ca**o . alle nove e mezza”. Per gli inquirenti, il riferimento temporale non sarebbe irrilevante e potrebbe collegarsi alla mattina del delitto.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL #32
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