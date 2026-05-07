Durante un interrogatorio a Pavia, sono state presentate intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio, l’unico indagato nel procedimento sulla morte di Chiara Poggi. Tra i materiali mostrati ci sono presunti video intimi e registrazioni di telefonate effettuate nel giorno dell’omicidio. La Procura ha anche allegato un audio che, secondo le accuse, punta su una chiavetta usb come elemento chiave. La difesa ha invece contestato la ricostruzione fornita dagli inquirenti.

I presunti video intimi da una parte, le telefonate nel giorno dell’omicidio dall’altra. Alla base, le intercettazioni che la Procura di Pavia ha calato ieri durante l’interrogatorio nei confronti di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. A distanza di otto anni, una “cimice” installata nell’auto del commesso 38enne ha registrato frasi inedite e sconnesse che secondo i pubblici ministeri inchiodano Sempio, dimostrando che la giovane avrebbe rifiutato le sue avance e che lui, dopo aver visto il video della 26enne con Alberto Stasi, ne avrebbe fatto la sua ossessione. La registrazione ambientale risale al 14 aprile del 2025, poco più di un mese dopo l’informazione di garanzia che gli era stata notificata a fronte delle nuove indagini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, ecco l’audio con cui i pm accusano Sempio. E perché puntano su una chiavetta usb. La difesa: “La ricostruzione non regge”

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