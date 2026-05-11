Playout Prima D Il Colombaro si salva Solignano retrocesso

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di playout prima divisione, il Colombaro ha battuto il Solignano ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 per il Colombaro, che ha così evitato la retrocessione, mentre il Solignano è stato costretto a lasciare la categoria. La partita si è giocata con alcune sostituzioni, tra cui l’ingresso di Annovi A. al 17’ del secondo tempo.

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solignano 1 colombaro 2 (ai supplementari, 1-1 al 90’) SOLIGNANO: Toni, Vecchi, Spano (17’st Annovi A.), Sannino, Severi (12’st Jakej), Venturelli, Buffagni, Barbieri Al., Morgante (29’st Croce), Annovi M., Solieri (23’ st Annovi Da.). A disp: Bellotti, Manfredini, Barbieri, Ganzerla, Andreotti. All. Sarno. COLOMBARO: Cornia, Todisco (4’pts Orsini), Borelli, Savarese, Anang, Fontanesi S, Parisi (27’st Sacchetti), Montorsi I (12’pts Montorsi F.), Neri, Rispoli (10’sts Vacondio), Temzen. A disp: Bruno, Havaraj, Loschi, Battaglia, Fontanesi E.. All. Modonesi. Arbitro: Ferri di Bologna Reti: 18’st Rispoli, 28’st Venturelli, 2’sts Montorsi F, Note: ammoniti Morgante, Spano, Sannino, Anang, Orsini Il Colombaro fa festa ai supplementari e si salva, il Solignano torna in Seconda.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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