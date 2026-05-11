Playout Prima D Il Colombaro si salva Solignano retrocesso

Nel match di playout prima divisione, il Colombaro ha battuto il Solignano ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 per il Colombaro, che ha così evitato la retrocessione, mentre il Solignano è stato costretto a lasciare la categoria. La partita si è giocata con alcune sostituzioni, tra cui l’ingresso di Annovi A. al 17’ del secondo tempo.

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