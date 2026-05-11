I playout sono un incubo Il Camaiore è retrocesso

Il match tra Follonica Gavorrano e Camaiore si è concluso con la vittoria della prima squadra per 3-2, portando alla retrocessione del Camaiore. La partita si è disputata con sostituzioni e cambi di giocatori nel corso del secondo tempo, che hanno influenzato l’andamento del confronto. La gara ha visto diversi interventi di giocatori in campo e modifiche nelle formazioni durante la ripresa.

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follonica Gavorrano 3 camaiore 2 FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini, Marino (29’ st Proietti), Mutton (41’ st Maurizi), Pescicani (20’ st Iacoponi), Rinaldini (26’ st G. Giordani), Drapelli, Masoni (39’ st Arrighi), Likaxhiu, Ferrante. (A disposizione: Poggiolini, Ferretti, Bucci, Fossati). All. Daniele Pagliarini (squalificato Lucio Brando). CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini (40’ st Ferracuti), Accorsini (33’ st A. Marcucci), L. Remedi, Diana, Ficini, Raineri (40’ st Rolla), L. Bartelloni, Bongiorni (33’ st Bifini), Bigica, Magazzù. (A disposizione: Pierallini, Velani, Belli, Luciani, Usseglio Viretta). All. Stefano Turi. Arbitro: Federico Tassani di Chiavari (assistenti di linea Stefano Scarangella di Cassino e Angelo Macchia di Moliterno; quarto uomo Tommaso Cifra di Latina).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I playout sono un incubo. Il Camaiore è retrocesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Seravezza, snodo playoff. Camaiore, incubo playoutIn Serie D la 32ª giornata (terzultima di regular season) è un crocevia fondamentale in chiave playoff e playout. Serie D (girone E) Il Camaiore ha le sue certezze. Bluamaranto al momento fuori dalla griglia playoutFinisse oggi il campionato il Camaiore sarebbe salvo tranquillo, senza dover passare dai mai piacevoli playout (dove fra l’altro la società... Argomenti più discussi: Quarti dei playoff di Serie A2, atto secondo. Camaiore ha il turno casalingo, per le altre è la sfida più difficile; La Pumas ai rigori fa il primo passo verso l'A1. Camaiore cede solo all'overtime. Playout, manita del Forte; Serie D, gir. E. E' sfida tra Follonica Gavorrano e Camaiore: domani i playout; E’ derby playoff Tau-Seravezza; Camaiore rischia ai playout.