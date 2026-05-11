Playoff il Ravenna non molla | rimonta incredibile contro il Cittadella

Nel match dei playoff, il Ravenna ha affrontato il Cittadella e ha concluso la partita con una rimonta nel finale. La squadra ha segnato due gol negli ultimi minuti, riuscendo a recuperare un risultato inizialmente sfavorevole. L’errore che ha portato al vantaggio del Cittadella è stato commesso da un difensore del Ravenna, che ha perso palla nella propria metà campo. Questi dettagli hanno determinato l’andamento finale dell’incontro.

? Domande chiave Come ha fatto il Ravenna a recuperare due gol nel finale?. Chi ha causato l'errore che ha portato al vantaggio del Cittadella?. Perché il doppio vantaggio ottenuto in trasferta favorisce la squadra di Mandorlini?. Quale scenario si prospetta per il ritorno allo stadio Bruno Benelli?.? In Breve Vita e Rabbi segnano per il Cittadella al 36' e nel recupero.. Bani e Fischnaller realizzano i gol del Ravenna all'82' e poco dopo.. Il ritorno si giocherà mercoledì 13 maggio alle ore 20:00 al Benelli.. Il Ravenna terzo nel Girone B mantiene il doppio vantaggio strategico.. Al Tombolato, il Ravenna di Mandorlini strappa un pareggio prezioso per 2-2 contro il Cittadella, mantenendo accesa la speranza di raggiungere i playoff di Serie C grazie al doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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