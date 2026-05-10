Playoff il Ravenna parte bene | pari a Cittadella

Il Ravenna ha iniziato i playoff promozione con un pareggio 2-2 contro il Cittadella. La partita si è giocata in trasferta e si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità per entrambe le squadre. La squadra di casa avrà ora l’opportunità di qualificarsi al ritorno, previsto per mercoledì sera al campo Benelli, senza perdere la partita.

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Ravenna, 10 maggio 2026 – Il Ravenna pareggia 2-2 a Cittadella la prima sfida dei playoff promozione, ora per passare il turno mercoledì sera al Benelli basterà non perdere. Match dai due volti. I giallorossi dominano l'avvio, sfiorando il gol con Tenkorang e Fischnaller, fermati da due prodezze del portiere Maniero. Poi un errore del numero uno giallorosso Poluzzi spiana la strada al tiro vincente di Vita, al 48' poi arriva il raddoppio di Babbi in semirovesciata. Nella ripresa Mandorlini inserisce Viola, ma il Ravenna non sfonda. Fino al 37' quando Bani insacca di testa. Al 42' Donati è astuto a procurarsi un rigore, realizzato da Fischnaller.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Playoff, il Ravenna parte bene: pari a Cittadella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scatta l'ora dei playoff per il Ravenna: l'avversario da affrontare è il CittadellaDecisi gli accoppiamenti tramite sorteggio: anche per il Ravenna scatta l'ora dei playoff. Semifinale playoff, Rana Verona parte bene. Civitanova battuta 3-0Ritmi serrati e grande pressione al servizio da parte dei gialloblù che superano ai vantaggi gli avversari nel primo set e poi controllano gli altri... Argomenti più discussi: Playoff: il Ravenna pesca il Cittadella. Il 10 maggio in Veneto e il 13 maggio al Benelli a caccia dei quarti di finale; Scatta l'ora dei playoff per il Ravenna: l'avversario da affrontare è il Cittadella; Playoff, al Ravenna tocca il Cittadella nel primo turno nazionale verso la Serie B; Playoff Serie C, il Cittadella ritrova il Ravenna: sfida da rivincita.