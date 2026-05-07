Scatta l' ora dei playoff per il Ravenna | l' avversario da affrontare è il Cittadella

Oggi si aprono ufficialmente i playoff per il Ravenna, che si prepara ad affrontare il Cittadella. Dopo aver completato la fase di scontri diretti, sono stati stabiliti gli accoppiamenti attraverso un sorteggio. La vittoria in questa fase permetterà alla squadra qualificata di accedere alla promozione in Serie B. I match sono ora in programma e determinano il proseguimento della competizione.