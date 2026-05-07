Scatta l' ora dei playoff per il Ravenna | l' avversario da affrontare è il Cittadella
Oggi si aprono ufficialmente i playoff per il Ravenna, che si prepara ad affrontare il Cittadella. Dopo aver completato la fase di scontri diretti, sono stati stabiliti gli accoppiamenti attraverso un sorteggio. La vittoria in questa fase permetterà alla squadra qualificata di accedere alla promozione in Serie B. I match sono ora in programma e determinano il proseguimento della competizione.
Decisi gli accoppiamenti tramite sorteggio: anche per il Ravenna scatta l'ora dei playoff. Conclusa la prima fase di scontri diretti, avanza il percorso dei playoff che consentiranno alla vincitrice del tabellone di essere promossa in B. L'avversaria del Ravenna nel prossimo turno sarà il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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