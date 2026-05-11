Playoff Eccellenza Al Terre non basta l’uomo in più Solo 0-0 passa il Fiorenzuola

Nel match di playoff di Eccellenza, la squadra di casa ha concluso la partita con un pareggio senza reti contro il Fiorenzuola, anche dopo i supplementari. La partita si è conclusa 0-0, con alcune sostituzioni effettuate nel corso dei tempi supplementari. Tra i giocatori titolari e subentranti, sono stati inseriti diversi cambiamenti nel secondo tempo e nel prolungamento, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il gol decisivo.

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fiorenzuola 0 terre di castelli 0 (dopo i supplementari) FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni, La Vigna, Zucchini (59’ Varoli), Benedetti, Caradonna (73’ Parisi), Postiglioni (59’ Morrone), Antenucci (76’ Pinelli), Mata (110’ Borrelli), Piro. A disp. Burigana, Maroadi, Ogbeifun, Iori. All. Araldi TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (102’ Mondaini), Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Palmiero (105’ Carrozza), Dembecaj, Zironi (75’ Masoch), Corsi (70’ Nait), Giordano. A disp. Baraldi, Qepa, Guidotti, Vezzani, Giuricich. All. Cattani. Arbitro: Ghirardi di Ravenna Note: espulso al 74’ Varoli per gioco scorretto Ci ha provato per 120’ il Terre di Castelli, anche sfruttando l’uomo in più nei 15’ finali dei tempi regolamentari e nei 30’ dell’overtime.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Eccellenza. Al Terre non basta l’uomo in più. Solo 0-0, passa il Fiorenzuola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Futball Cava Ronco, l'orgoglio non basta: lo Young Santarcangelo passa 3-1 e vola ai playoffCala il sipario sulla stagione regolare all’Antistadio 1 e il verdetto premia gli ospiti. Barbolini regala al Terre il successo e la certezza playoffCAMPAGNOLA 1 TERRE DI CASTELLI 2 CAMPAGNOLA: Vlas, Catellani (23’ st Lo Porto), Truzzi, Previato (45’ st Vezzani M. Argomenti più discussi: Eccellenza - Il Fiorenzuola rischia, chiude 0-0 col Terre di Castelli ma basta per andare in finale playoff; Dilettanti - Playoff Eccellenza - Terre di Castelli pareggia a Fiorenzuola, ma non basta per passare il turno; Fiorenzuola – Terre di Castelli 0-0 dopo i supplementari. I rossoneri passano il turno. Mister Araldi: Bravi a soffrire anche in inferiorità numerica AUDIO; Fiorenzuola cala il tris al Salsomaggiore e si prepara ai play off Eccellenza.