Barbolini regala al Terre il successo e la certezza playoff

Nel match tra Campagnola e Terre di Castelli, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-1. La partita si è conclusa con i gol di Truzzi e Previato per il Terre, mentre per la squadra di casa ha segnato Vlas. La gara si è giocata sul campo di Campagnola e ha determinato il passaggio al turno successivo per la formazione ospite, con la qualificazione ai playoff già assicurata.

CAMPAGNOLA 1 TERRE DI CASTELLI 2 CAMPAGNOLA: Vlas, Catellani (23’ st Lo Porto), Truzzi, Previato (45’ st Vezzani M.), Gutu, Marzi, Esposito E., Barilli, Margotta (38’ st Aurea), Rivi, Montanari (10’ st Angelillis). A disp.: Vioni, Cavicchioli, Zanfardino, Camillo, Consiglio. All.: Manfredini. TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (39’ st Mondaini), Barbolini, Tzvetkov, Esposito L. (13’ pt Corsi, 45’ st Qepa), Masoch (10’ st Nait Janane), Dembacaj, Zironi, Vezzani L. (17’ st Carrozza), Giordano. A disp. Baraldi B., Bruno, Guidotti, Giuricich. All.: Cattani. Arbitro: Clementi di Ravenna Reti: 29’ Barbolini, 38’ Margotta, 38’st Barbolini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barbolini regala al Terre il successo e la certezza playoff Notizie correlate Terre, quinto successo di fila. Ora i playoff sono blindatiTERRE DI CASTELLI 1FABBRICO 0 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Zironi, Palmiero, Bruno (15’ Ceccarelli), Vezzani, Gigli, Corsi (47’pt Masoch), Giordano... Sebastiano Esposito regala il successo al Cagliari: Cremonese ko 1-0CAGLIARI - Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale per la salvezza.