Playoff al via la prevendita per gara 3 tra Faenza e Vigevano | disponibili 300 biglietti

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la vendita dei biglietti per la terza sfida dei quarti di finale playoff tra Faenza e Vigevano, con 300 tagliandi disponibili. La partita si svolgerà giovedì alle 20 e rappresenta il terzo confronto tra le due squadre in questa serie. La prevendita è aperta e i tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo prima dell’appuntamento casalingo.

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Entra nel vivo la serie dei quarti di finale playoff tra Tema Sinergie Faenza ed Elachem Vigevano. In vista di gara 3, in programma giovedì alle 20.30 al PalaBubani, sono state ufficializzate le modalità di vendita dei biglietti. Per motivi di ordine pubblico, la Polizia di Stato ha stabilito che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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