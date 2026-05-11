Playoff al via la prevendita per gara 3 tra Faenza e Vigevano | disponibili 300 biglietti

È iniziata la vendita dei biglietti per la terza sfida dei quarti di finale playoff tra Faenza e Vigevano, con 300 tagliandi disponibili. La partita si svolgerà giovedì alle 20 e rappresenta il terzo confronto tra le due squadre in questa serie. La prevendita è aperta e i tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo prima dell’appuntamento casalingo.

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