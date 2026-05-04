Campobasso-Pineto | partono i playoff aperta la prevendita biglietti

È iniziata la vendita dei biglietti per i playoff tra Campobasso e Pineto, con i tifosi che possono già acquistare i propri posti. La sfida rappresenta il primo passo di una fase a eliminazione diretta che coinvolge diverse squadre. I prossimi turni nazionali potrebbero vedere i molisani affrontare avversari diversi a seconda dei risultati delle partite di andata e ritorno, con tre opzioni di esito possibili.

? Cosa scoprirai Come può il Campobasso sfruttare i due esiti su tre?. Chi sono i possibili avversari nei prossimi turni nazionali?. Quando scadrà la finestra di prelazione riservata agli abbonati?. Perché il vantaggio in classifica cambierà la strategia dei rossoblù?.? In Breve Prevendita biglietti attiva lunedì 4 maggio con 24 ore di prelazione per abbonati.. Vantaggio tattico Campobasso con due esiti su tre possibili per il passaggio.. Fase nazionale dei playoff programmata a partire dal 10 maggio.. Risultati playoff: Cittadella-Arzignano 2-2, Giana Erminio-Trento 1-2, Casertana-Atalanta U23 1-0.. Il Campobasso affronta il Pineto mercoledì 6 maggio per l’esordio nei playoff di Serie C, dopo che la squadra abruzzese ha superato il Gubbio con un 2-1 ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso-Pineto: partono i playoff, aperta la prevendita biglietti Notizie correlate Il campionato: parità nel derby toscano tra Pontedera e Pianese. Il quadro completo delle gare di ieri nella zona playoff. Vincono Pineto, Campobasso e RavennaAREZZO Giornata all’insegna dei pareggi nel girone B di serie C, quello dell’Arezzo. Leggi anche: Avellino-Bari, al via la prevendita dei biglietti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campobasso, c'è il Pineto ai playoff; Tabellino partita Campobasso vs Pineto; Calcio serie C, il Pineto batte (2-1) il Gubbio e accede al secondo turno dei play off. Ora c'è il Campobasso; CALCIO / PLAYOFF SERIE C Sky Wifi - Per il Campobasso c'è il Pineto. Mercoledì la sfida al Molinari. Serie C, il Campobasso verso i playoff: la vigilia del match col Pineto da vivere all’Axum ‘Molinari’Il Campobasso FC apre il cammino nei playoff di Serie C. Mercoledì 6 maggio, alle ore 20, all’Axum Molinari arriva il Pineto. È il primo atto. E non è una partita qualsiasi. Per questo, l’avvicinament ... cblive.it DIRETTA/ Pineto Campobasso (risultato finale 1-0): la decide D’Andrea! (25 gennaio 2026)Le ostilità nella diretta Pineto Campobasso prenderanno il via dalle ore 17:30 di domenica 25 gennaio 2026. Presso lo Stadio Mimmo Pavone-Salvatore Mariani la ventitreesima giornata del girone B della ... ilsussidiario.net Pineto Calcio avanti nei playoff di Serie C, ecco il commento di mister Ivan Tisci che si prepara già alla gara contro il Campobasso Football Club. - facebook.com facebook