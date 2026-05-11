Nel campionato di Serie D, tutte le squadre campane si sono salvate tranne il Pompei, che ha subito una sconfitta dalla Sarnese e è stato retrocesso in Eccellenza. Le altre formazioni della regione, come la Paganese, sono avanzate nei playoff. La partita tra Sarnese e Pompei si è conclusa con il risultato di 2-1, determinando la fine del percorso per il club pompeiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarnese e Nola salve. Questo il verdetto del campo nel girone H dove a masticare amaro è stato solo il Pompei, sconfitto proprio dalla Sarnese (2-1) e retrocesso in Eccellenza. In un Felice Squitieri traboccante di entusiasmo, i padroni di casa si sono assicurati la permanenza in Serie D con la perla su punizione di Felleca e il raddoppio di Foggia con un preciso pallonetto dalla lunga distanza. Il 2-1 di Galdean su punizione a poco più di un quarto d’ora dalla fine ha solo reso un po’ meno amara la sconfitta per il Pompei al quale sarebbe servito solo vincere per mantenere la categoria. Sempre nel girone H,salvezza raggiunta anche per il Nola che ha pareggiato 1-1 contro l’Heraclea a Cardito.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Play Out Serie D, salve tutte le campane tranne il Pompei: Paganese avanti nei play off

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