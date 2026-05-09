Play off della Serie D Girone H | l' Us Città di Fasano ospita la Paganese

Nel girone H dei playoff di Serie D, l’Us Città di Fasano si prepara ad affrontare la Paganese in una partita di semifinale. La sfida si svolgerà allo stadio “Vito Curlo” domenica 10 maggio alle 16, dopo che nell’ultima giornata della regular season il Fasano aveva battuto la Paganese con un risultato di 6-0. La partita rappresenta un momento decisivo per le due squadre in vista della qualificazione alla finale.

FASANO - Lo scorso fine settimana, nell'ultima giornata della regular season, il confronto tra Us Città di Fasano e Paganese si era concluso con il netto successo degli uomini di Padalino per 6-0, ma nella replica del “Vito Curlo” delle 16 di domenica 10 maggio, valida per la semifinale dei.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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