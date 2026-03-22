Tempo di lettura: 2 minuti Ci sarà da lottare probabilmente fino all’ultima giornata per Cavese, Sorrento e Giugliano tutte e tre alle prese con una classifica che non regala garanzie per il finale di stagione. Nell’ultimo turno i metelliani hanno impattato 0-0 al Simonetta Lamberti contro il Foggia che ha interrotto una striscia di 10 sconfitte di fila in una gara contraddistinta da molte polemiche per alcune dubbie decisioni arbitrali. Cade il Giugliano a Cerignola con i gialloblù sconfitti 1-0 grazie al rigore di Gambale. Sorrento ripreso in pieno recupero (2-2) dal Crotone con un penalty dubbio in una gara, anche questa, piena di polemiche tanto da spingere il club rossonero a diffondere un duro comunicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Lotta serrata in zona play out: tre squadre campane coinvolte, protesta il Sorrento

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