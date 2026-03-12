Il gioco delle favole di Enzo Mari arriva da Radici | mostra-gioco e tante attività creative al Piccolo museo della natura

Al Piccolo museo della natura arriva “Il gioco delle favole” di Enzo Mari, un’esposizione che comprende una mostra-gioco e numerose attività creative rivolte a bambini, famiglie e scuole. L’allestimento, già presentato al Palazzo delle Esposizioni e a Mutty, sarà aperto per un mese, offrendo un’occasione di scoperta e divertimento per diverse fasce di visitatori.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dopo l’allestimento al Palazzo delle Esposizioni e da Mutty Il gioco delle favole di Enzo Mari approda da Radici per un mese di attività dedicate a bambini, famiglie e scuole. Nato nel 1965 e ripubblicato da Corraini Edizioni nel 2004, lo storico libro-gioco — oggi alla sua dodicesima ristampa — è considerato uno dei dispositivi più potenti per stimolare la creatività. I 46 animali tratti dalle favole di Fedro ed Esopo si incontrano in sei tavole a incastro: componendole liberamente, bambini e adulti creano ogni volta scenari nuovi, storie imprevedibili, accostamenti inattesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati “0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneIn occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99. Tablet android da gioco piccolo ma potente pronto al ritorno da tempo attesosi analizzano le anticipazioni su un nuovo dispositivo da gaming Android di lenovo, la legion y700, versione compatta pensata per il gaming portatile.