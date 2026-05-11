Più sicuri insieme fa tappa a San Giovanni Valdarno

Sabato 16 maggio, in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, si terrà un'iniziativa promossa da Anap Confartigianato intitolata “Più sicuri insieme”. Dalle 10 alle 12 sarà allestito un gazebo informativo dedicato a fornire consigli e strumenti utili per prevenire truffe e raggiri rivolti agli anziani. L'evento si inserisce in un ciclo di appuntamenti itineranti programmati per sensibilizzare la popolazione su questi temi.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – “Più sicuri insieme ” fa tappa a San Giovanni Valdarno. Sabato 16 maggio in piazza Cavour, dalle 10 alle 12 sarà presente il gazebo informativo di Anap Confartigianato contro truffe e raggiri ai danni degli anziani. A San Giovanni Valdarno arriva la campagna “Più sicuri insieme”, l’iniziativa nazionale d i Anap Confartigianato dedicata alla prevenzione di truffe, raggiri e furti ai danni delle persone anziane. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 12, Confartigianato Arezzo, insieme ai Carabinieri di San Giovanni Valdarno, sarà presente con un gazebo informativo al mercato settimanale in piazza Cavour, per incontrare cittadini e famiglie e distribuire materiale utile alla prevenzione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Più sicuri insieme” fa tappa a San Giovanni Valdarno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omaggio a Maria” a San Giovanni Valdarno“Omaggio a Maria” al Convento di Montecarlo: musica sacra e canto medievale nella chiesa di San Giovanni Battista Un appuntamento di profonda... San Giovanni Valdarno celebra “Marzo per le donne”Arezzo, 05 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno torna “Marzo per le donne”, il programma promosso dal Comune dedicato a donne, diritti, storia e...