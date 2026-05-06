Omaggio a Maria a San Giovanni Valdarno

Domenica 10 maggio alle 17 si terrà un evento nel Convento di Montecarlo dedicato alla musica sacra e al canto medievale. La manifestazione si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Battista e prevede un omaggio a Maria. L’iniziativa coinvolge musicisti e cantanti che proporranno brani di epoca medievale, creando un momento di grande partecipazione spirituale e culturale. L’ingresso è aperto al pubblico.

“Omaggio a Maria” al Convento di Montecarlo: musica sacra e canto medievale nella chiesa di San Giovanni Battista Un appuntamento di profonda intensità spirituale e musicale è in programma domenica 10 maggio alle ore 17.30 nella chiesa di San Giovanni Battista al Convento di Montecarlo, a San Giovanni Valdarno, dove andrà in scena il concerto “Omaggio a Maria. La devozione mariana nel canto medievale”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Be.St. con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e si inserisce nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la figura mariana attraverso uno dei linguaggi più antichi e suggestivi della tradizione occidentale: la musica sacra e il canto corale medievale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio a Maria” a San Giovanni Valdarno Notizie correlate San Giovanni Valdarno celebra “Marzo per le donne”Arezzo, 05 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno torna “Marzo per le donne”, il programma promosso dal Comune dedicato a donne, diritti, storia e... Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a San Giovanni Valdarno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: AnimArci: arte e natura in dialogo al Circolo Marzocco di San Giovanni Valdarno; Ricordo di Ermanno Corsi alla finale Premio Nazionale di Poesia Cerino; Un nuovo ecografo per l’ospedale Santa Maria alla Gruccia: il Calcit Valdarno lancia la raccolta fondi. Omaggio a Maria a San Giovanni ValdarnoOmaggio a Maria al Convento di Montecarlo: musica sacra e canto medievale nella chiesa di San Giovanni Battista ... lanazione.it Al Convento di Montecarlo un Omaggio a Maria tra musica e spiritualitàDomenica 10 maggio alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista il concerto dell’ensemble EstroInCanto celebra la devozione mariana nel canto medievale ... lanazione.it San Giovanni Valdarno, vandalizzato parco Falcone e Borsellino: la condanna di Diop... - facebook.com facebook San Giovanni Valdarno, vandalizzata la lapide commemorativa di Falcone e Borsellino x.com