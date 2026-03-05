San Giovanni Valdarno celebra Marzo per le donne

A San Giovanni Valdarno è in corso la manifestazione “Marzo per le donne”, promossa dall’amministrazione comunale. L’evento si concentra su temi legati alle donne, ai loro diritti, alla storia e alla presenza nella società attuale. La manifestazione si svolge nel mese di marzo e coinvolge diverse iniziative dedicate alla riflessione e alla cultura femminile.

Arezzo, 05 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno torna “Marzo per le donne”, il programma promosso dal Comune dedicato a donne, diritti, storia e presenza nella società contemporanea. La rassegna, che intreccia cultura, arte, teatro, letteratura, musica e momenti di confronto, accompagna la Giornata internazionale della donna e si sviluppa per tutto il mese di marzo. Gli eventi si svolgeranno in vari spazi della città – teatri, musei, luoghi culturali, piazze e strutture di cura – ed è organizzata dal Comune in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, la Pro Loco e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, insieme a partner come Unicoop Firenze – sezione soci di San Giovanni Valdarno, Bibliocoop, associazione Liberarte, associazione Giglio Blu Firenze, RumorBianc(o) e Facce da Sipario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno celebra “Marzo per le donne” Marzo per le donne: a San Giovanni Valdarno un mese di cultura, arte e riflessione sul mondo femminileArezzo, 4 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno dedica il mese di marzo al mondo femminile con “Marzo per le donne”, un ricco programma di iniziative... San Giovanni Valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonioArezzo, 15 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonio. Tutto quello che riguarda San Giovanni Valdarno. Temi più discussi: San Giovanni Valdarno celebra le donne con la rassegna Marzo per le Donne: un mese di eventi tra cultura e memoria; L'8 Marzo a San Giovanni Valdarno: cultura e arte sul mondo femminile; Medici in piazza a San Giovanni Valdarno: una giornata di prevenzione gratuita in piazza Cavour; Danni alle strade dopo la posa della fibra ottica, Comune manda 12 lettere di diffida alle società. San Giovanni Valdarno celebra le donne con la rassegna Marzo per le Donne: un mese di eventi tra cultura e memoriaSan Giovanni Valdarno dedica l’intero mese di marzo al mondo femminile con l’iniziativa Marzo per le donne, un ricco calendario di appuntamenti culturali, artistici e sociali che attraverseranno l’i ... valdarnopost.it A marzo tornano Le piazze del sapere a San Giovanni Valdarno: un mese di libri e mostre a PalomarUn mese di incontri, libri, mostre e dialoghi sui temi dell’attualità. Dal 4 al 27 marzo torna a Palomar la rassegna Le piazze del sapere, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazi ... valdarnopost.it Sabato 7 marzo a San Giovanni Valdarno i "Medici in piazza" - facebook.com facebook