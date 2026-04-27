Autismo cambia il paradigma | meno caccia alle cause più ricerca su qualità della vita e diagnosi precocissime

Negli ultimi tempi, l’approccio alla ricerca sull’autismo si è spostato. Mentre in passato si è concentrata principalmente sulla ricerca delle cause, ora si punta maggiormente a migliorare la qualità della vita delle persone interessate e a sviluppare diagnosi precoci. La discussione si è spostata dal cercare di identificare le origini del disturbo a trovare strumenti e strategie per intervenire più tempestivamente e supportare meglio le famiglie.

Per anni la ricerca sull’autismo ha inseguito soprattutto la risposta alla domanda di quali fossero le origini del disturbo: genetica, ambiente, interazione tra fattori biologici e contesto. Uno sforzo che ha prodotto progressi importanti, ma che oggi sembra lasciare spazio a un’impostazione diversa, che punta l’attenzione su tutto ciò che può migliorare concretamente i percorsi delle persone. Questo, almeno, è quanto emerso dalla venticinquesima edizione del congresso annuale della International Society for Autism Research (INSAR), il principale appuntamento mondiale dedicato ai disturbi dello spettro autistico. Nel corso dell’evento, che ha richiamato a Praga dal 22 al 25 aprile quasi 3 mila ricercatori e specialisti provenienti da un’ottantina di Paesi diversi, il cambio di paradigma è infatti stato evidente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Autismo, cambia il paradigma: meno caccia alle cause, più ricerca su qualità della vita e diagnosi precocissime Notizie correlate Autismo, 2.400 diagnosi nella Bergamasca: la rete per accompagnare ogni fase della vitaIn questa occasione, i luoghi simbolici si illuminano di blu, colore che richiama l’attenzione su una condizione che riguarda milioni di persone e le... Leggi anche: Si cambia posto alla ricerca di più soldi e meno stress Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Barbero Blu, ovvero non adattare le persone ai contesti, ma progettare contesti capaci di accogliere le persone; Autismo, nuove frontiere della ricerca: a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMA; Salerno, in anteprima risultati studio che ridefinisce paradigma della ricerca sull'autismo; Aggressione a giovane con autismo, ferma condanna e richiesta di interventi dalla UILDM Mazara. Autismo, cambia il paradigma: meno caccia alle cause, più ricerca su qualità della vita e diagnosi precocissimeLa venticinquesima edizione del congresso annuale della International Society for Autism Research (INSAR), il principale appuntamento mondiale dedicato ai disturbi dello spettro autistico ... ilgiornale.it Autismo e adolescenza, Viola (16 anni) alla ricerca di stabilità in un mondo che cambia velocementeViola ha 16 anni. È un’adolescente nello spettro autistico con bisogni di supporto importanti. Parla poco, a volte usa singole parole, più spesso comunica con gesti, sguardi, immagini. Quando vuole ... corriere.it Una serata che unisce convivialità e impegno sociale Giovedì 28 maggio a Villa San Martino (Barasso) torna la cena di gala di Fondazione Renato Piatti, dedicata ai percorsi di crescita e autonomia dei ragazzi con autismo. Un’occasione per conoscere - facebook.com facebook