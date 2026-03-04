Pesca siciliana in crisi | maltempo e costi bloccano il settore

La pesca in Sicilia sta attraversando un momento complicato a causa delle cattive condizioni meteo che rendono difficile uscire in mare e dei costi crescenti che pesano sugli operatori del settore. Le marinerie si trovano spesso impedite nel loro lavoro quotidiano, con ripercussioni evidenti sulla produzione e sulla stabilità economica delle imprese. La situazione rimane critica e senza segnali di miglioramento immediato.

La pesca siciliana affronta una fase di profonda difficoltà economica e operativa, aggravata da condizioni meteomarine avverse che impediscono la continuità lavorativa delle marinerie. Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale, ha lanciato un appello urgente alla Regione per l'adozione immediata di misure di sostegno. L'emergenza non deriva solo dal maltempo persistente da dicembre, ma si intreccia con una crisi internazionale che sta facendo schizzare i costi operativi e il prezzo del carburante. Le infrastrutture portuali hanno subito danni fisici a causa delle recenti mareggiate, mentre detriti e mucillagine ostacolano le operazioni di pesca e lo sbarco del prodotto in diversi porti dell'isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry, dalla Regione Siciliana 3 milioni di euro per pesca e acquacolturaABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati fondi per i danni a imbarcazioni e impianti produttivi La Regione Siciliana mette a disposizione tre milioni di...

Opportunità per le imprese della pesca La Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 2 milioni di euro per sostenere lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle attività di pesca, favorendo diversificazione delle attività, nuovi redditi e iniziative com facebook