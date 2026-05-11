Più di 5mila assunzioni in arrivo ma le imprese faticano a trovare i candidati

Secondo le analisi della Camera di commercio della Romagna, nel prossimo trimestre tra maggio e luglio 2026 sono previste oltre 5.000 assunzioni nelle imprese della regione. Tuttavia, molte aziende segnalano difficoltà nel trovare candidati adeguati per le posizioni disponibili. I dati indicano una situazione di crescita del mercato del lavoro locale, con un aumento delle opportunità occupazionali in diversi settori.

Le recenti analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna delineano un quadro di dinamismo per il mercato del lavoro locale, con previsioni di crescita significative per il trimestre maggio-luglio 2026. In questo periodo, le province di Forlì-Cesena e Rimini prevedono.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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