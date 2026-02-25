Assunzioni ancora in fase di stallo Le aziende faticano a trovare lavoratori
Il basso numero di assunzioni si spiega con la difficoltà delle aziende di trovare lavoratori disponibili. Le imprese lamentano mancanza di candidati qualificati, soprattutto in settori come il manifatturiero e il turismo. A febbraio, l’occupazione nel territorio apuano cresce di appena l’1% rispetto all’anno scorso, segnalando un mercato del lavoro ancora poco dinamico. Questa situazione rallenta le possibilità di inserimento per chi cerca lavoro in zona.
Febbraio si conferma in linea con i dati precedenti per la crescita occupazionale del territorio apuano che resta ancora in una fase di stallo: solo +1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 1.150 ingressi previsti dalle aziende del territorio. Il quadro emerge dall’analisi dei dati del Sistema informativo Excelsior, un’indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro condotta con il supporto dell’Istituto Studi e Ricerche-ISR e della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Le imprese apuane cercano 120 laureati, ma il 60% delle assunzioni risulta difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
