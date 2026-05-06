Luigi Avveduto è il primo acquisto del generale Vannacci | il consigliere del municipio VII passa a Futuro Nazionale

Luigi Avveduto, dirigente del sindacato italiano militari carabinieri e consigliere del municipio VII, è il primo acquisto del generale Vannacci. Di orientamento di centrodestra, ha partecipato alle elezioni comunali sfidando al ballottaggio l’attuale presidente del municipio. Recentemente, Avveduto ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, confermando il suo nuovo impegno politico.

Dirigente del sindacato italiano militari carabinieri (SIM) e consigliere del municipio VII, Luigi Avveduto è stato anche il candidato di centrodestra che ha sfidato, al ballottaggio, l’attuale presidente Francesca Laddaga.L'accoglienza del generale VannacciEletto nelle fila dell’UDC, passato nel.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Futuro Nazionale muove i suoi primi passi a Rimini, Luca Campisi nel partito del generale VannacciLuca Campisi: "Anche Rimini finalmente ha un suo Comitato Costituente, che nasce per dare una risposta ai tanti Riminesi delusi e che vorrebbero una... Firenze: imbrattata di nuovo la sede di “Futuro Nazionale” del generale VannacciFIRENZE – E’ stata nuovamente imbrattata la sede di Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, a Firenze, inaugurata il 28 marzo...