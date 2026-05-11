A Pistoia, la Casermetta, un tempo punto di partenza per i Vigili del Fuoco, si trasforma in uno spazio dedicato alle idee e alle proposte per il futuro. La struttura, recentemente riqualificata, diventa un luogo in cui si intrecciano memoria e innovazione, con l’obiettivo di promuovere iniziative che coinvolgano la comunità. La riapertura segna un passaggio importante per la città, che cerca di valorizzare il proprio patrimonio storico attraverso nuovi progetti.

Pistoia, 11 maggio 2026 – Un luogo di visioni per il futuro: onorare il passato, costruendo il domani. Dopo quasi un anno di lavori la vecchia Casermetta è stata risanata e ristrutturata. La caparbietà e l’abnegazione dello spirito che guida i Vigili del Fuoco, ha vinto ancora. Fin da subito, da quando un’idea ha capito di poter diventare realtà, la Sezione Provinciale di Pistoia dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, ha deciso di assumersi il gravoso impegno della ristrutturazione dell’ex Caserma storica dei Vigili del Fuoco di Pistoia posta in Corso Gramsci, accanto al liceo Forteguerri. L’obiettivo era quello di restituire alla città un luogo che custodisse memoria e diventasse uno spazio dedicato alla socializzazione giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, splende la Casermetta. E da dove partivano i Vigili del Fuoco adesso partiranno le idee

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