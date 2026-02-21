Nuova caserma dei vigili del fuoco | Adesso servono tempi certi

Il progetto per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Pesaro procede, ma manca ancora una data precisa per l’avvio dei lavori. Il terreno è stato individuato e la stima dei costi è stata completata, ma l’incertezza sui tempi rallenta il passo. I dirigenti chiedono chiarezza sui tempi di realizzazione, per poter pianificare al meglio le future attività. La questione rimane aperta fino a quando non sarà stabilito un cronoprogramma affidabile.

Il terreno c'è, la stima pure, l'urgenza è conclamata. Il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco di Pesaro si muove, ma è necessario definire bene i tempi. Giovedì scorso Fp Cgil e Cisl Fns sono state ricevute dal Prefetto Emanuela Saveria Greco per fare il punto su una vicenda che i sindacati definiscono ormai non più rinviabile. Un confronto atteso, che ha messo sul tavolo avanzamenti concreti ma anche nodi ancora aperti. "Ad oggi è emerso che l'Ast di Pesaro Urbino ha manifestato disponibilità alla vendita del terreno individuato per la nuova struttura ed ha già fatto pervenire una propria valutazione dell'area – si legge in una nota inviata dai sindacati -.