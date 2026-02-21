Nuova caserma dei vigili del fuoco | Adesso servono tempi certi

Da ilrestodelcarlino.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Pesaro procede, ma manca ancora una data precisa per l’avvio dei lavori. Il terreno è stato individuato e la stima dei costi è stata completata, ma l’incertezza sui tempi rallenta il passo. I dirigenti chiedono chiarezza sui tempi di realizzazione, per poter pianificare al meglio le future attività. La questione rimane aperta fino a quando non sarà stabilito un cronoprogramma affidabile.

nuova caserma dei vigili del fuoco adesso servono tempi certi
© Ilrestodelcarlino.it - Nuova caserma dei vigili del fuoco: "Adesso servono tempi certi"

Il terreno c’è, la stima pure, l’urgenza è conclamata. Il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco di Pesaro si muove, ma è necessario definire bene i tempi. Giovedì scorso Fp Cgil e Cisl Fns sono state ricevute dal Prefetto Emanuela Saveria Greco per fare il punto su una vicenda che i sindacati definiscono ormai non più rinviabile. Un confronto atteso, che ha messo sul tavolo avanzamenti concreti ma anche nodi ancora aperti. "Ad oggi è emerso che l’Ast di Pesaro Urbino ha manifestato disponibilità alla vendita del terreno individuato per la nuova struttura ed ha già fatto pervenire una propria valutazione dell’area – si legge in una nota inviata dai sindacati -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Nuova caserma dei vigili del fuoco a Fano: i lavori partono l’8 gennaio 2026

Nuova caserma dei Vigili del fuoco a Canicattì, la Giunta compie un passo decisivo: individuata l’areaLa Giunta comunale di Canicattì ha individuato l’area destinata alla costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco.

Cosenza, cani nel tubo: Vigili del Fuoco li salvano

Video Cosenza, cani nel tubo: Vigili del Fuoco li salvano
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vigili del fuoco, il sogno per la nuova caserma: Creare un polo di formazione | FOTO e VIDEO; Nuova caserma dei vigili del fuoco C’è un’area del Comune a Pavia Est; San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euro; Vigili del fuoco, sbloccato il progetto della nuova caserma.

nuova caserma dei vigiliVigili del fuoco, sbloccato il progetto della nuova casermaSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Da Roma arrivano buone notizie per tutto il Sanvitese: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dato il via libera al finanziamento della caserma ... ilgazzettino.it

Nuova caserma dei vigili del fuoco C’è un’area del Comune a Pavia EstPotrebbe essere realizzata a Pavia Est la nuova caserma dei vigili del fuoco. Il sindaco, Michele Lissia, ha incontrato il nuovo comandante di viale Campari, Daniele Panza. Una delle possibilità sul ... laprovinciapavese.gelocal.it