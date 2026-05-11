Pistoia maratona elettorale per Capecchi | tra dibattito e Giani

A Pistoia si sta svolgendo una lunga maratona elettorale tra candidati e dibattiti pubblici. Tra gli argomenti discussi ci sono le proposte di Angelo Bonelli per la gestione dell'acqua a Bonelle e l'impatto del confronto trasmesso su Toscana TV sulla corsa alle elezioni. La giornata segna un momento importante nel percorso che porterà alle elezioni amministrative.

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