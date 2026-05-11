Pistoia maratona elettorale per Capecchi | tra dibattito e Giani
A Pistoia si sta svolgendo una lunga maratona elettorale tra candidati e dibattiti pubblici. Tra gli argomenti discussi ci sono le proposte di Angelo Bonelli per la gestione dell'acqua a Bonelle e l'impatto del confronto trasmesso su Toscana TV sulla corsa alle elezioni. La giornata segna un momento importante nel percorso che porterà alle elezioni amministrative.
? Domande chiave Cosa proporrà Angelo Bonelli per la gestione dell'acqua a Bonelle?. Come influirà il confronto su Toscana TV sulla sfida elettorale?. Perché Eugenio Giani ha scelto proprio Le Fornaci per il sostegno?. Quali strategie collegheranno i servizi locali alle decisioni della Regione?.? In Breve Ore 17:30 al Circolo Arci di Bonelle con Angelo Bonelli su acqua e servizi.. Ore 19:30 confronto televisivo tra i tre candidati sindaco su Toscana TV.. Ore 21:00 incontro al Circolo Arci de Le Fornaci con Eugenio Giani.. Partecipazione di Avs, Sce e Possibile per discutere risorse comuni e territorio.. Domani, martedì 12 maggio 2026, la città di Pistoia ospiterà un doppio appuntamento di rilievo per sostenere la campagna elettorale di Giovanni Capecchi, candidato della sinistra alla guida del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu
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