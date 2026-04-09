Parma nel mirino | tra sparatorie e scippi serve un piano d’emergenza

A Parma, la sicurezza pubblica è diventata un tema centrale a causa di una serie di episodi che coinvolgono furti e sparatorie. Negli ultimi tempi, sono stati segnalati diversi episodi di scippi e violenze che hanno messo in allarme cittadini e forze dell’ordine. La situazione richiede interventi immediati per garantire la tranquillità nelle strade della città.

La sicurezza urbana a Parma vive un momento di profonda fragilità dopo una serie di episodi che spaziano dai furti alle violenze più gravi. Tra tentativi di scasso in via Gramsci, spaccio nel parcheggio di viale Fratti e danneggiamenti ai veicoli, la città si trova a gestire una tensione sociale crescente, culminata recentemente con una sparatoria nei pressi dell’Ipsia e un accoltellamento che ha tolto la vita a una persona. Il quadro della criminalità locale si è arricchito anche di atti vandalici rivolti a cartelli dedicati ai diritti delle donne, mentre i colpi subiti da diverse attività commerciali confermano un clima di insicurezza diffusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma nel mirino: tra sparatorie e scippi serve un piano d’emergenza Niente panico per l'energia. Tra carbone e più gas nel Tap c'è già un piano d'emergenza contro qualunque crisiNessun panico per la crisi energetica che rischia di investire il nostro Paese causa guerra nel Golfo. Guerra e caro energia . Mondo agricolo in allerta: "Costi insostenibili serve piano d’emergenza"PISTOIA Il comparto agricolo pistoiese lancia un appello urgente alle istituzioni: l’instabilità geopolitica e l’impennata dei costi rischiano di... Temi più discussi: Guida A Gold Baseball 2026: Hotsand Macerata, nel mirino c'è la finale scudetto - Federazione Italiana Baseball Softball; Oltre 12mila Partite Iva apri e chiudi nel mirino del Fisco; Controlli a tappeto a Parma: 13 multe e quattro patenti ritirate, sequestrato monopattino da record; Quadri rubati, Ris al lavoro in Fondazione Magnani Rocca. Di Lorenzo, niente Parma: ecco la gara nel mirino per il rientroLa Repubblica fa il punto sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, fermo ormai dai primi giorni di febbraio dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al piede. Il capitano del Napoli sta ... tuttonapoli.net Parma senza il suo bomber: Pellegrino squalificato, Cuesta inventa l’attacco anti-NapoliIl Parma è tornato a sudare sui campi del Mutti Training Center di Collecchio, mettendo nel mirino la sfida di domenica contro il Napoli ... gonfialarete.com Gazzetta di Parma - facebook.com facebook Parma-Napoli, settore ospiti verso il sold-out: ecco quanti saranno i tifosi azzurri x.com