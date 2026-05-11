Pisa la Leopolda decide il futuro | cittadini al lavoro per il programma
A Pisa, la Leopolda sta confrontando cittadini e organizzatori su come definire il futuro politico attraverso il metodo Open Space Technology. Si tratta di un metodo partecipativo che permette ai presenti di contribuire alla creazione di un programma nazionale. Cento cittadini sono stati coinvolti in questo processo decisionale, con l’obiettivo di decidere le linee guida principali. La discussione si concentra sulle modalità di partecipazione e sui contenuti che guideranno le prossime iniziative politiche.
? Punti chiave Come cambierà la politica grazie al metodo Open Space Technology?. Chi sono i cento cittadini che decideranno il programma nazionale?. Perché il catering dell'evento è affidato a un'associazione sociale?. Quali proposte concrete emergeranno dai tavoli di lavoro alla Leopolda?.? In Breve Evento sabato 16 maggio 2026 dalle ore 10 alle 17:30 alla Stazione Leopolda.. Metodo Open Space Technology per 100 partecipanti con registrazione obbligatoria su nova2026.it.. Catering affidato a un'associazione per l'inserimento lavorativo e riabilitazione psico-sociale.. Servizio di interpretariato LIS garantito per favorire l'accessibilità e l'inclusività dei presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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