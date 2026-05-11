Pisa la Leopolda decide il futuro | cittadini al lavoro per il programma

A Pisa, la Leopolda sta confrontando cittadini e organizzatori su come definire il futuro politico attraverso il metodo Open Space Technology. Si tratta di un metodo partecipativo che permette ai presenti di contribuire alla creazione di un programma nazionale. Cento cittadini sono stati coinvolti in questo processo decisionale, con l’obiettivo di decidere le linee guida principali. La discussione si concentra sulle modalità di partecipazione e sui contenuti che guideranno le prossime iniziative politiche.

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